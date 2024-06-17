YONEX テニスシューズ パワークッション 24.5cm

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YONEXPOWERCUSHION103ホワイトレッドサイズ···24.5cmカラー···ホワイトレッド対応コート···オムニ・クレーコート用子供が屋根付きドーム型のオムニコートで10回程度使用しました。右踵辺りに多少の汚れがありますが比較的きれいな状態だと思います。自宅保管、ユーズド品にご理解のある方のみお願いいたします。