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YONEX テニスシューズ パワークッション 24.5cm
商品番号 H26900321722
商品名

YONEX テニスシューズ パワークッション 24.5cm
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXPOWERCUSHION103ホワイトレッドサイズ···24.5cmカラー···ホワイトレッド対応コート···オムニ・クレーコート用子供が屋根付きドーム型のオムニコートで10回程度使用しました。右踵辺りに多少の汚れがありますが比較的きれいな状態だと思います。自宅保管、ユーズド品にご理解のある方のみお願いいたします。
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