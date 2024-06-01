adidasベンチコート　メンズ

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adidasベンチコートメンズカラー…ブラックサイズ···M子供が使用していましたが、サイズアウトして自宅保管してました。全体的に使用感有りますが、まだご使用して頂けると思います。中のタグに名前書いてあります。中古品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。