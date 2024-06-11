ディアドラ　2wayバッグ

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商品詳細
ディアドラのバッグです。ラケットバッグとして何回か使用しました。サッカーや普段使いにも使えます。シューズ入れがあります。目立つ汚れ、劣化などありません。なるべく小さく畳んで発送します。本当は3wayなのですが肩掛けのベルトがないです。写真にあるタグはないです。シューズ入れのパーツが片方外れかけていますが、外れても使用に支障は無いと思います。バッグ・ポーチの開け閉め...ファスナーブラック、黒テニスバドミントンスカッシュボストンバック
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