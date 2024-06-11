EASTON　GHOSTX 83

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軟式用バットイーストン白 ８３センチ新品未使用品を購入後、マイバットとして使いました。別に、ミズノレガシー、アシックス製 の三本を所有しているためその日の気分で使ってました。バットを貸さない主義なので本人使用のみです。入手は昨年８月末です。トス、フリーバッティングの練習での使用無し（GAMEONLYと新品時の外装フィルムありました）当然ながら、バッセンでの使用もありません。