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EASTON　GHOSTX 83
商品番号 N47102947903
商品名

EASTON　GHOSTX 83
ブランド名 イーストン
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軟式用バットイーストン白　８３センチ新品未使用品を購入後、マイバットとして使いました。別に、ミズノレガシー、アシックス製　の三本を所有しているためその日の気分で使ってました。バットを貸さない主義なので本人使用のみです。入手は昨年８月末です。トス、フリーバッティングの練習での使用無し（GAMEONLYと新品時の外装フィルムありました）当然ながら、バッセンでの使用もありません。
http://narcologia.ru/goods/troupe992211.html
http://narcologia.ru/goods/perforce633865.html
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