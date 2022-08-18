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K.KコンビPL学園　第67回選抜甲子園大会準優勝記念ボール
商品番号 W39754392579
商品名

K.KコンビPL学園　第67回選抜甲子園大会準優勝記念ボール
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,063 円
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商品詳細

K.Kコンビ３年生、最後の選抜甲子園大会・永遠の学園（PL学園）の準優勝記念ボールです。37年前の記念ボールにしては、かなりの美品だと思いますが、中古品という事でこの状態評価にしています。優勝校は、伊野商業高校（高知）です。初出場初優勝の快挙です！！渡辺智男投手（昔、西武ライオンズのエース格）が優勝投手でした。高知県は、高知高校、高知商、伊野商、明徳義塾と名門校、伝統校が多いですね。高知というか、四国は。高校野球　甲子園　優勝ボール　準優勝ボール　記念品　記念ボール　校名ボール　校名ペナント　永遠の学園　PL学園　大阪桐蔭　東北　東邦　近大付　智辯和歌山　天理　高知　高知商　明徳義塾　伊野商　松山商　新田　済美　新居浜　高松商　観音寺中央　坂出商　京都商　平安　鳥羽　北陽　明星　大冠　上宮　仙台育英　三沢　駒大苫小牧　福井商　敦賀気比　星稜　日本文理　近江　横浜　横浜商　帝京　日大三　岩倉　習志野　銚子商　東海大浦安　印旛　拓大紅陵　成田　　　　　千葉経済　木更津中央　木更津総合　東海大相模　桐蔭学園　浦和学院　春日部共栄　上尾　前橋育英　作新学院　取手ニ　常総学院　　静岡　静岡商　常葉菊川　三重　広島商　広陵　崇徳　呉港　育英　市神港　報徳学園　東洋大姫路　関西学院高等部
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