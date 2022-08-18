K.KコンビPL学園 第67回選抜甲子園大会準優勝記念ボール ...

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K.Kコンビ３年生、最後の選抜甲子園大会・永遠の学園（PL学園）の準優勝記念ボールです。37年前の記念ボールにしては、かなりの美品だと思いますが、中古品という事でこの状態評価にしています。優勝校は、伊野商業高校（高知）です。初出場初優勝の快挙です！！渡辺智男投手（昔、西武ライオンズのエース格）が優勝投手でした。高知県は、高知高校、高知商、伊野商、明徳義塾と名門校、伝統校が多いですね。高知というか、四国は。高校野球 甲子園 優勝ボール 準優勝ボール 記念品 記念ボール 校名ボール 校名ペナント 永遠の学園 PL学園 大阪桐蔭 東北 東邦 近大付 智辯和歌山 天理 高知 高知商 明徳義塾 伊野商 松山商 新田 済美 新居浜 高松商 観音寺中央 坂出商 京都商 平安 鳥羽 北陽 明星 大冠 上宮 仙台育英 三沢 駒大苫小牧 福井商 敦賀気比 星稜 日本文理 近江 横浜 横浜商 帝京 日大三 岩倉 習志野 銚子商 東海大浦安 印旛 拓大紅陵 成田 千葉経済 木更津中央 木更津総合 東海大相模 桐蔭学園 浦和学院 春日部共栄 上尾 前橋育英 作新学院 取手ニ 常総学院 静岡 静岡商 常葉菊川 三重 広島商 広陵 崇徳 呉港 育英 市神港 報徳学園 東洋大姫路 関西学院高等部