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中村晃選手　ビジター　サイズS
商品番号 D92330327717
商品名

中村晃選手　ビジター　サイズS
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡ソフトバンクホークスの中村晃選手のレプリカユニフォームです。１度着用していますが、後は応援用に２～３度掲げる程度でした。個人保管ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。サイズ（販売サイトより）S：身丈約６２ｃｍ、身幅約４７ｃｍ、胸囲８０～８８ｃｍ、身長１５５～１６５ｃｍ　と書いてます。#中村晃#福岡ソフトバンクホークス#野球#スポーツ
http://narcologia.ru/goods/stair346900.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome629743.html
http://narcologia.ru/goods/moped284368.html
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