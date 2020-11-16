中村晃選手　ビジター　サイズS

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福岡ソフトバンクホークスの中村晃選手のレプリカユニフォームです。１度着用していますが、後は応援用に２～３度掲げる程度でした。個人保管ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。サイズ（販売サイトより）S：身丈約６２ｃｍ、身幅約４７ｃｍ、胸囲８０～８８ｃｍ、身長１５５～１６５ｃｍ と書いてます。#中村晃#福岡ソフトバンクホークス#野球#スポーツ