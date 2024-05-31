【西武ライオンズ】復刻 レプリカ ユニフォーム ホーム L

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・サイズ:L着丈=78㎝身幅=62㎝袖丈=41㎝・状態:△(一部ステッチ不良+シミ)栄光の歴史が刻まれた黄金期・西武ライオンズの復刻レプリカユニフォームになります。こちらは西武ライオンズ1979ホームユニフォームになります。初代のライオンズカラーともいえる白・青・赤・緑が入ったデザイン。当時のユニフォームデザインを忠実に再現をした貴重なアイテムです。着用は球場にて1回のみですが、洗濯をした際にフロントロゴ付近に若干の薄いシミと、右首元付近のステッチが一部ほつれてしまいましたが、極端に目立たずまだまだ着用いただけます。訳ありの状態にご理解のある方のみご覧ください。神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。#埼玉西武ライオンズ#西武ライオンズ#ライオンズ#ユニフォーム#1979#復刻野球チーム···埼玉西武ライオンズ種類···ユニフォーム