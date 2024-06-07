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NIKE Phantom サッカースパイク
商品番号 H91984703617
商品名

NIKE Phantom サッカースパイク
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

2.3回使用したのみでポイントに汚れはありますが、ほぼ綺麗な状態です。サイズが合わず履けなくなってしまったのでお譲り致します。箱無しになりますので、ご配送の際はクッション材にお包みしてお送り致します。人気シリーズ···NIKEファントムサイズ···24〜24.5cm種類···サッカースパイク特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッド、屋外用ソール
http://narcologia.ru/goods/choice566585.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce525255.html
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