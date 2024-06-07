NIKE Phantom サッカースパイク

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商品詳細
2.3回使用したのみでポイントに汚れはありますが、ほぼ綺麗な状態です。サイズが合わず履けなくなってしまったのでお譲り致します。箱無しになりますので、ご配送の際はクッション材にお包みしてお送り致します。人気シリーズ···NIKEファントムサイズ···24〜24.5cm種類···サッカースパイク特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッド、屋外用ソール
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