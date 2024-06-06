大谷翔平　激レア　限定144個　アリゾナ　グッズ　ボブルヘッド フィギュア

大谷翔平 2023年 アリゾナスプリングトレーニング限定144個 FOCOボブルヘッド2023年アリゾナキャンプ(オープン戦)を記念して作られました144個限定ですので今まで出品数は少なかったボブルヘッドです☆未使用で今回出品の際中身の確認、シリアルナンバーの確認、撮影の為箱から出しました☆FOCO製ですからしっかりした商品ですが製造時に出来る軽いスレ・傷・汚れ等ある場合ありますのでご了承下さい。☆今までアリゾナスプリングトレーニングボブルヘッドいくつか見ましたが箱の正面浮きがあるのが多かったですご理解よろしくお願いします☆今まで数多く作られたボブルヘッドとはまた違ったボブルヘッド興味ある方におすすめです#大谷翔平 カードMVPMLBルーキーイヤーベイスターズイチロー阪神タイガース侍ジャパンWBCグッズCHAMPIONS 9FORTY CAPガチャカープ球場toppsproject70ボブルヘッドバブルヘッドマイクトラウトニューエラ2023WBCキャップオリックスバッファローズ日本ハムファイターズルーキー大谷翔平 サインヤンキース鈴木誠也アクスタオールスターWBCダルビッシュ侍ジャパンマフラータオルMVPドジャース西武ライオンズドラゴンズタイガース山本由伸ジャイアンツキーホルダーダルビッシュカードサインカードproject70吉田正尚NumberWBC優勝記念tシャツ優勝記念キャップルーキー雑誌グッズカープグッズ吉田正尚Tシャツラーズ・ヌードバードジャース栗林良吏今永昇太宮城大弥牧秀悟中野拓夢岡本拓真toopsガチャ近本光司千賀滉大40年男ユニフォームキーホルダーヌートバーMVP雑誌フェイスタオルタティスjrボブルヘッドパーカーWBCtシャツ応援グッズバブルヘッド日本代表フィギュアレッドソックスtoppsメジャーリーグフィギュア楽天イーグルスイチロー野茂英雄千葉ロッテマーリンズエンゼルスユニフォームグッズ村上宗隆佐々木朗希



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