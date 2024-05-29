秩父鉄道　配布品　丹恒アクスタ

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商品詳細
こちら崩壊スターレイルと秩父鉄道のコラボで、SL車内にて限定配布された丹恒のアクリルスタンド+乗車記念証のセットになります。アクリルスタンドは限定デザインのもので、まだ日本国内では販売されていないものになるかと思います。未開封品です。即購入可能お値下げ不可崩壊スターレイル崩スタSLパレオエクスプレススタレ
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