ミズノ テニス PROモデル トーナメントバッグ ブルー×ホワイト 63GD9…

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商品詳細
ミズノテニスPROモデルトーナメントバッグブルー×ホワイト63GD900327定価：¥12800＋税#ミズノテニスPROモデルトーナメントバッグブルー×ホワイト63GD900327種類...ラケットバッグ トーナメントバッグサイズ L73×W19×H30cm出品にあたり検品しておりますが素人検品になりますので気づかないほつれ、汚れ等ある場合があります。新品・未使用ではありますが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。尚、犬猫等は飼っていません。
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