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阪神タイガース　金本知憲　ユニフォーム
商品番号 R94957933531
商品名

阪神タイガース　金本知憲　ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIZUNOミズノ阪神タイガース金本知憲ユニフォーム　Mサイズ5.6年前に阪神甲子園球場　阪神タイガースショップにて購入しました。ポリエステル100％一度のみ着用。綺麗な状態です。種類...レプリカユニフォーム野球チーム...阪神タイガース
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