阪神タイガース　金本知憲　ユニフォーム

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商品詳細
MIZUNOミズノ阪神タイガース金本知憲ユニフォーム Mサイズ5.6年前に阪神甲子園球場 阪神タイガースショップにて購入しました。ポリエステル100％一度のみ着用。綺麗な状態です。種類...レプリカユニフォーム野球チーム...阪神タイガース
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