【美品】NIKE ジュニアベンチコート　M 150cm

【美品】ナイキジュニアベンチコート ジュニアM150cm（145cm〜155cm） ★参考実寸（全て素人採寸）着丈約97cm（襟付け根から裾）身幅約53cm（脇下から脇下）袖約50cm（ラグランなので脇の下から袖口）予備として購入し使用回数少なくとても状態が良いです。汚れや破れは見当たりません。よくあるお尻の座りシワも表面にはありません。￼ファスナー•スナップ・マジックテープ全て綺麗で良好です。⭐︎フード着脱可⭐︎袖ダブルスナップ⭐︎両裾スナップボタンあり◎未記名◎あくまでも子供の中古品にご理解いただけるかたのみご購入お願いします。プロフもお読みください。防寒着ジュニアコートサッカーフットサル野球



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