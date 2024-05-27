徳島ヴォルティス ユニフォームクッションキーホルダー

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種類···その他リーグ···J28→岩尾憲10→杉本太郎(2つとも裏面少し汚れあり)11→宮代大聖26→杉本太郎45→杉森考起(裏面少し汚れあり)ホーム10、8、26はサイン入りとなってます。ホーム10、8、11は缶バッジ付きです※バラ売り可(セットの場合は即購入○)