ミズノソフトテニスラケット DIOS 10C 最終値下げ

ミズノソフトテニスラケットDIOS(ディオス)10Rグリップサイズ、重さ0U本体定価22000＋税DIOSシリーズでも柔らかめのラケットになり女性、中学生でも使用しやすいラケットになります本体に傷はひとつも有りません発送はラケットカバーに収納して発送します即決OK、値下げ交渉したい場合は購入希望額コメント願います。購入の御検討よろしくお願いします



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