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VOLTRAGE 8V
商品番号 R14649205758
商品名

VOLTRAGE 8V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ〜UL1全長〜685mmカラー〜ナイトスカイ令和４年7月に購入しましたが、使用期間は半年ほどです。傷は特に無いと思います。ボルトレイジ8Vボルトレイジヨネックスソフトテニステニスラケット
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