【8/4チェックインチャレンジ当選品】野村佑希選手直筆サインボール

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8/4にエスコンフィールド北海道で観戦した際のFAV会員限定チェックインチャレンジ当選品の野村佑希選手の球団公式球直筆サインボールです。(^^)野村選手のファンの方是非！サイン自体も丁寧に書かれてると思います！今シーズンからの背番号5番はあまり見かけないと思います。その場でいただいたので当選通知等はありません。いただいてから暗所にて保管しておりますが、元神経質な方はご遠慮下さい。北海道日本ハムファイターズ野村選手サインボール日本ハム日ハムファイターズファイターズ サインボール日ハム サイン花咲徳栄ホームラン日ハム 野村野村祐希ジェームス野球チーム···北海道日本ハムファイターズ