メンズ右利き初心者用　ナイキ　Vrs　ゴルフクラブセット　K-1131

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値引き交渉は金額提示の上お願い致します。常識の範囲内で柔軟に対応させて頂きます。バラ売りや入れ替えなどはお受け出来ません。状態などクラブにより違いますので、ご確認の上ご購入下さいませ。【セット内容】■ドライバー1番(9.5度)：NIKE/VrⅡPRO/TourAD/カーボンシャフト/Flex-S■ウッド3番(17度)：NIKE/VrsCOVERT/純正カーボンシャフト/Flex-S■ユーティリティ4番(24度)：NIKE/SLINGSHOT/USTmamiya/カーボンシャフト/Flex-UNI(SR)【状態】ヘッド ：細かい使用傷や色剝げなどありますが使用上問題ありません。シャフト：目立つ傷汚れは無く状態は良好です。グリップ：良好です。■アイアン4.5.6.7.8.9.P：NIKE/Vrs/純正スチールシャフト/Flex-UNI(SR)S：NIKE/SV/純正スチールシャフト/Flex表記無し【状態】ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。シャフト：目立つ傷汚れは無く状態は良好です。グリップ：良好です。■パター：Cleveland/Classics/スチールシャフト【状態】ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。シャフト：点錆等無く状態は良好です。※グリップ：使用感があります。気になる方は交換かテーピングをお勧めします。■キャディバッグ：NIKE【状態】細かい使用傷や汚れ、スレ、皺などありますが、目立つ程では無くファスナー開閉も問題ありません。中古品ですが程度の良いキャディバッグかと思います。以上ゴルフクラブ12本+キャディバッグのセットです。これからゴルフを始める方にピッタリかと思います。