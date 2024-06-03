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Wilson PRO STAFF RF97 Autograph V11.0 ①
商品番号 J53916979761
商品名

Wilson PRO STAFF RF97 Autograph V11.0 ①
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 13,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WilsonPROSTAFFRF97AutographV11.0■商品情報■・ヘッドサイズ＿97平方インチ・全長＿27インチ・ウェイト＿平均340g・バランス＿平均305mm・フレーム厚＿22.0mm・ストリングパターン＿16×19・グリップサイズ＿G2■状態■・スイス国旗マーク有の初期モデルです。・RFデザインのビニール袋有り。・カーペットコートのみでの使用となります。・国内正規品・ストリングスは張られていますが張替えをお勧めします。・グリップはオーバーグリップを巻いて使用していました。　・V13購入後は保管していましたが在庫整理の為出品します。　道具は大事にする性格につき比較的きれいな部類に入ると思います。　よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement393733.html
http://narcologia.ru/goods/rouge390110.html
http://narcologia.ru/goods/assessor89603.html

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