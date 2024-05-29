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｛order用｝LAURA ASHLEY*original　生地見本
商品番号 I60409503485
商品名

｛order用｝LAURA ASHLEY*original　生地見本
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 29,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...花柄柄・デザイン...花柄■こちらは、orderページではありません。生地のお問い合わせは、orderページがアップされましたら、そちらよりコメントお願いいたします。✔️申し訳ございませんが以前のorderがまだ完成前の方は、また次回に宜しくお願いいたします。✔️パンチェッタは要相談。柄がおおきいので、まるころチューリップ、姫しずく、姫しずくrichに限定いたします。**白色のところも多くなりますのでご理解あわせて宜しくお願い申し上げます。#anguu作品集お取り置きはしておりません。生地の販売もしておりません。✔️paniergrandeは金額が変更となりました。、宜しくお願い申し上げます。350➡️400✔️丸数字は限定の人数になります。すべてコットン生地になります。■panier　grande+400■まるころチューリップ、姫しずくrich+350■その他のbag+300■■■■オリジナル生地についての変更点こちらのオリジナルの仕入れ価格が高騰と入荷がない生地に関しまして価格変動がございます。本当に申し訳ございませんが、ご理解宜しくお願いいたしますm(__)m■■■■■■こちらの生地はドレスなグラニーバックには対応しておりません。#LAURAASHLEY#ローラアシュレイ#生地#オーダー#バック#ハンドメイド柄・デザイン...花柄生地...シーチング柄・デザイン...花柄・デザイン...花柄
http://narcologia.ru/goods/update687495.html
http://narcologia.ru/goods/traverse224626.html
http://narcologia.ru/goods/unusable659474.html
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