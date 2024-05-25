ポップアップカード 336

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商品詳細
ハンドメイドです(*´˘`*)♡開いた状態で20×15程度です(*^^*)即購入OKです(*´ω｀*)気持ちを込めてお作り致しますが、素人のハンドメイドであることをご了承頂きたいです(´•ω•̥`)♡#飛び出すカード#飛び出すメッセージカード#飛び出すバースデーカード#飛び出す誕生日カード#ポップアップメッセージカード#ポップアップ誕生日カード#ポップアップバースデーカード#プレゼント#手作り#メッセージカード#ポップアップカード#ハンドメイド
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