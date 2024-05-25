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ポップアップカード 336
商品番号 N66798496917
商品名

ポップアップカード 336
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 31,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドです(*´˘`*)♡開いた状態で20×15程度です(*^^*)即購入OKです(*´ω｀*)気持ちを込めてお作り致しますが、素人のハンドメイドであることをご了承頂きたいです(´•ω•̥`)♡#飛び出すカード#飛び出すメッセージカード#飛び出すバースデーカード#飛び出す誕生日カード#ポップアップメッセージカード#ポップアップ誕生日カード#ポップアップバースデーカード#プレゼント#手作り#メッセージカード#ポップアップカード#ハンドメイド
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