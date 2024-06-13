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ウェスタン調 ベルトポーチ コンチョ ウェスタンバッグ ハンドメイド 本革
商品番号 N42146741503
商品名

ウェスタン調 ベルトポーチ コンチョ ウェスタンバッグ ハンドメイド 本革
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドのウェスタン調のウェストバッグです。５～６年前にオーダーで作られた品で、当時、68,000円くらいでした。長さは３ヶ所の金具で調整できて、男性用で登録しまきたが、短くすればユニセックスでお使い頂けます。各バッグの上にもチャックでミニポケットが付いていて、収納は４ヶ所あります。使用回数は４～５回とあまり使ってませんが、クローゼットに眠っていた品であることをご理解頂ける方でお願い致します。もちろん、定期的に革クリームは塗っていました。【サイズ】◎バッグ部分(左右同サイズ)・横幅(最小)約14.5cm(最大)約16.5cm・縦(フラップ無)約14cm(フラップ有)約16cm・幅(厚み)約４cm(内側)約３cm◎長さ(ウェスト)・最小約83cm・最大約106cm◎フリンジ(長)約13cm(短)約８cm#ウェストバッグ#ウェスタン調#ベルトポーチ#コンチョ#本革#蛇革#フリンジ#ハンドメイド#ターコイズ#ブラウン#ダークブラウン#茶色#焦げ茶#ユニセックス#オーダーカラー...ブラウン素材...本革
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