ペーパーナイフソファ2人掛け　宮崎椅子＆カイ・クリスチャンセン

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商品詳細
テイスト···北欧主な張り地···布・ファブリック材 レッドオーク8ヶ月ほど待ってやっときたペーパーナイフソファ。1年半ほど使用しました。ムートンカバーを使用していたのでファブリックに目立つ汚れはありません。ペットの匂い、タバコの匂いもありません。家具入れ替えのため出品します。以下販売元HPの引用です。ナイフをモチーフにしたアームの形状がネーミングの由来。デンマークのデザイナー、カイ・クリスチャンセンがデザインしたソファを2008年より復刻生産。ゆったりとしたサイズを細身の美しいフレームで実現。サイズW1150D770H750SH400(2P)(mm)宮崎椅子リンクhttps://www.comfort-mart.com/?mode=f59発送はヤマトらくらく家財便Dランク大阪発送となります。料金はご自身で確認願います。送料込みの料金をお支払い下さい。
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