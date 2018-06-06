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ペーパーナイフソファ2人掛け　宮崎椅子＆カイ・クリスチャンセン
商品番号 K86726921501
商品名

ペーパーナイフソファ2人掛け　宮崎椅子＆カイ・クリスチャンセン
ブランド名 ミヤザキイスセイサクショ
特別価格 税込 63,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···北欧主な張り地···布・ファブリック材　レッドオーク8ヶ月ほど待ってやっときたペーパーナイフソファ。1年半ほど使用しました。ムートンカバーを使用していたのでファブリックに目立つ汚れはありません。ペットの匂い、タバコの匂いもありません。家具入れ替えのため出品します。以下販売元HPの引用です。ナイフをモチーフにしたアームの形状がネーミングの由来。デンマークのデザイナー、カイ・クリスチャンセンがデザインしたソファを2008年より復刻生産。ゆったりとしたサイズを細身の美しいフレームで実現。サイズW1150D770H750SH400(2P)(mm)宮崎椅子リンクhttps://www.comfort-mart.com/?mode=f59発送はヤマトらくらく家財便Dランク大阪発送となります。料金はご自身で確認願います。送料込みの料金をお支払い下さい。
http://narcologia.ru/goods/Taipei226471.html
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