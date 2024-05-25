3FK15b 富士ファニチア 3Pソファ 本革 ヴィンテージ 3人掛けソファ

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リユース品にご理解のある方のみお取引をお願い致します。富士ファニチア3Pソファ本革ヴィンテージ3人掛けトリプルソファ長椅子応接椅子アームソファになります。状態：使用には問題なくご利用できます。全体的に傷汚れあり。■コンディション■【Ｂ】NEWー新品/未使用品SSー未使用に近い/展示品(極美品)Ｓー展示品(僅かなスレ、小傷あり)/美品Ａー使用頻度が少なく多少のスレや小傷はあるものの良好Ｂー使用感、スレや傷がある一般USED品Ｃー目立つ傷、汚れはあるがこのまま使用可能Ｄー状態が悪い現状品/ジャンク扱い■サイズ■W197cm×Ｄ85cm×H72cmSH35cmAH52cm※素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。送料/発送方法岐阜県より発送させていただきます。※購入、コメント前にプロフィールを必ずお読みください。