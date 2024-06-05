オカムラ　バロン　ゲストチェア　ブラック　カンチレバー脚　会議

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[サイズ]・本体：幅600mm奥行630mm高さ900mm・座面の高さ：465mm※多少の誤差はご了承ください。[カラー]ブラック[材質]・本体/背フレーム：アルミダイキャスト・背・座：メッシュ・肘パット：ポリプロピレン・脚：アルミダイキャスト新品参考価格：約122,430円※完成品でのお届けとなります。※中古品のため、スリキズ等ありますが、コンディションは良好です。機能面は問題ありません。商品はクリーニング後、発送致します。但し、洗浄・清掃で落としきれない汚れもございますので細かい所まで気になる方はご遠慮ください。中古品であることを考慮頂きご購入頂けますようお願い致します。※御使用端末の環境により多少画像の表示色と実物の色に差違が生じる場合がございますのでご了承ください。※複数台在庫の為、写真は転用しております。ご了承ください。※北海道、沖縄、離島の運賃は高くなりますので、別途送料確認のためご購入前にコメントをお願い致します。ご地域によっては配送不可の場合がございます。※ご購入後は発送伝票にお電話番号を記載する為、お客様に確認させて頂くことがございます。こちらの商品はオカムラ社のBaron（バロン）ゲストチェアです。脚はカンチレバー脚になっております。先進のエルゴノミクスが生み出す快適なすわり心地の「バロン」。洗練されたデザインで美しく映えるシンプル＆シャープ。イタルデザインとオカムラのコラボレーションから生まれたミーティングチェアです。