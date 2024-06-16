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31個セット東洋佐々木ガラスグラス新品未使用
商品番号 W32028893054
商品名

31個セット東洋佐々木ガラスグラス新品未使用
ブランド名 トウヨウササキガラス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東洋佐々木ガラスのグラス31点セット新品未使用です。サイズは写真を参考にしてください。梱包のうえ発送させていただきます。お皿/お椀/デザート食器···31個セットカラー···ブルーグラス/カップ/酒器···31個セット素材···ガラスお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)素材···ガラス
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