ニトリソファー　ロゾ4 ベージュ　ホンカワ

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◼︎商品2人用本革ソファ (ロゾ4BEホンカワ)定価¥76,890(税込)◼︎状態2019年2月にニトリオンラインショップにて自身購入約1年程使用しましたが、ソファを新調した為、こちらはブランケットやクッションなど置いてました比較的綺麗な状態ですが、多少使用感はございます。ペット、喫煙者いません。気になる箇所御座いましたら、写真撮りますので仰ってください。※たのメル便の梱包の関係で写真のヘッドレスト、クッションは付属しませんあくまで中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。上記ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。添付写真以外の拝見したい箇所等御座いましたらお気軽にコメント下さい。◼︎発送時期ご入金確認後1〜2日で発送手続きさせて頂きます。仕事の都合で遅れる場合、ご連絡させて頂きます。※初めての発送方法なので発送時期がどのくらいかかるか分からないですが、お手続きは直ぐに致します。