★超お得な送料込み★デザイナーズ ソファ(ベッド)

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商品番号 D47335309297
商品名

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ブランド名 Dvital
特別価格 税込 29,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おしゃれで肌触りの良い、品のあるそふぁです。背もたれを簡単に外せるタイプのソファです。1年前に購入。元値...¥200,0003名は座れるソファでベットにもすることが可能です。高さもちょうど良くお子様がいるご家庭でも安心してご利用していただけます。質問はお気軽にお待ちしております。発送方法もご相談いただけます。主な張り地···人工皮革（合成皮革）
http://narcologia.ru/goods/hesitantly94884.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford871973.html
http://narcologia.ru/goods/composite113654.html
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