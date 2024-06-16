HUKLA フクラ ファブリックソファ EDINA T623 2人掛け H302

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【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーHUKLAの2人掛けソファEDINAです。ふんわりとしたフォルムでありながら、羽毛とウレタンを贅沢に使用することで心地よい硬さに。頭部をゆったりと支える背もたれは、重さを感じることなくスムーズに可動します。サイズ幅160×奥行き84×高さ66cm座面幅123×奥行き45×背もたれ35〜63cm床から座面高さ38cmオットマン幅54×奥行き54×高さ38cm状態目立った傷や汚れはございませんが少し使用感がございます。#H302家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。是非、検索してみてください！