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中国茶器セット
商品番号 M29088695866
商品名

中国茶器セット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国茶器セットブルー地に龍の模様です。サイズポット　直径約9.5cm　　　　高さ8cm（蓋含む）茶海径約7cm　　　　高さ7cm湯呑　　直径約7.5cm　　　　高さ3.5cm箱なし長期保管品の為、やや擦れ傷や汚れがあります、神経質な方はご遠慮ください。
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