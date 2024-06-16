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佐々木朗希投手　ELITE OF NINE 50枚限定　17/50
商品番号 Q92215418647
商品名

佐々木朗希投手　ELITE OF NINE 50枚限定　17/50
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 14,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···トレカその他ボックスパックシングル···シングルBBM2022GENESIS佐々木朗希投手エリートofナイン17/50貴重な背番号と同一ナンバー開封後は速やかにクリアケースに入れて保管してありますが、写真を見て少しでも気になる方は購入をお控えください。価格交渉承ります。
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佐々木朗希投手　ELITE OF NINE 50枚限定　17/50
佐々木朗希投手 ELITE OF NINE 50枚限定 17/50-

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