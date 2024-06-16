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- 佐々木朗希投手 ELITE OF NINE 50枚限定 17/50
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商品詳細
シリーズ···トレカその他ボックスパックシングル···シングルBBM2022GENESIS佐々木朗希投手エリートofナイン17/50貴重な背番号と同一ナンバー開封後は速やかにクリアケースに入れて保管してありますが、写真を見て少しでも気になる方は購入をお控えください。価格交渉承ります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce301655.html
http://narcologia.ru/goods/reboot800736.html
http://narcologia.ru/goods/waveform211217.html
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佐々木朗希投手 ELITE OF NINE 50枚限定 17/50-
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