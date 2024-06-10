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特大 NIKKO ニッコーの大皿 仕切り皿 ボーンチャイナ
商品番号 E62593891239
商品名

特大 NIKKO ニッコーの大皿 仕切り皿 ボーンチャイナ
ブランド名 ニッコー
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

カラー···ホワイト種類···ランチプレート・仕切り皿サイズ···特大（直径：約33.5cm)形状···丸パーティーなどの際に、重宝します。まだまだ使えて美品ですが、中古になるため気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper527609.html
http://narcologia.ru/goods/displease144431.html
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