階段付きロフトベッド　ブラック【京都府木津川市直接引取限定】

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ご覧いただきありがとうございます。京都府木津川市へ直接引き取り可能な方限定です。平日は仕事があるので引取については日程調整が必要ですのでご相談ください。2021年2月に購入して約3か月だけ一年生の息子が使用しただけで、特に気になる欠陥等はありません。中古品です。素人の保管検品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ネジ等は全て装着部分に仮止めした状態でばらしてあります。ハンガーラック付きマットなし宮付き(コンセント2口あり)サイズハイタイプ時：（約）幅255x奥行100x高さ173.5cmミドルタイプ時：（約）幅255x奥行100x高さ130cmカラーブラック材質スチールパイプ、中密度繊維板（MDF）静止耐荷重120kg組立(大人2人)当商品は、お客様組み立ての商品です。組立目安時間（約）90分テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル,モダン素材...スチール製付加機能...棚