清水焼、小鉢5客、桜

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いただきましたが、可愛くて使わずに保存していました。木箱は処分してしまいましたが違う箱に入れ発送します。素敵な桜の小鉢です。お皿/お椀/デザート食器···小鉢カラー···ベージュ切子/焼き物ブランド···京焼/清水焼皿/プレート形状···その他