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清水焼、小鉢5客、桜
商品番号 F58019262310
商品名

清水焼、小鉢5客、桜
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いただきましたが、可愛くて使わずに保存していました。木箱は処分してしまいましたが違う箱に入れ発送します。素敵な桜の小鉢です。お皿/お椀/デザート食器···小鉢カラー···ベージュ切子/焼き物ブランド···京焼/清水焼皿/プレート形状···その他
http://narcologia.ru/goods/organization966162.html
http://narcologia.ru/goods/financier335560.html
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