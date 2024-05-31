ポケモンカード　ex

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商品詳細
ケースで保管していた為、目立った傷はありません。すり替え防止の為返品交換は不可です！【検索ワード】ポケカポケモンカード金の空銀の海expsaレア初期初版ADVPCG1edブラッキーマリィリーリエリザードンピカチュウレックウザオーダイルラッキーバクフーンホウオウデオキシス
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