新品　送料無料　Elma　1Pソファ　ブラウン

【商品について】Elma1Pソファです1人掛けです張り地は、お手入れしやすいPVCです背面や肘掛けにもPVCが張られています【サイズ・規格】幅650×奥行700×高さ740mm（梱包サイズ：幅600×奥行380×高さ570mm）座面高：約390mm本体重量：9.8kg（梱包重量：11.0kg）組立式（約25分/付属の工具にて組立）1個口張り材：合成皮革（PVCレザー）内材：ウレタンフォームフレーム：スチール（エポキシ粉体塗装）【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※沖縄県と離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。



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