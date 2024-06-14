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超高密度！ペイズリー多針キルトマルチカバー　200×200cm
商品番号 Y58114895597
商品名

超高密度！ペイズリー多針キルトマルチカバー　200×200cm
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは200×200cmです。両面　綿100%用途は・ソファーカバー・ベットカバー・敷物・こたつカバー　など多岐に渡りお使いいただけます！サイズ展開は140×200cm10,000円200×200cm12,500円200×250cm13,500円同じ柄のクッションカバー2枚、プラス3,480円で御対応可能です。ご希望の方はコメントお願い致します。他にもインテリアアイテムを多数出品しておりますので#carryインテリア　をクリックしてご覧ください^^#ベッドカバー　#ソファーカバー　#こたつカバー　#マルチカバー　#敷物　#キルト　#インテリア雑貨おまとめ買い割引もございます！
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