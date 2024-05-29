フクラFUKURA オットマン　2個

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フクラFUKURAオットマン 2個10数年前にソファと一緒に購入したものの、ほぼ使わなかったため、上にカバーをして自宅にて保管していました。クッションのヘタリは特にありません。購入当初からは、やや変色はあるかとは思いますが、比較対象がなければ気にならない範囲だと思います。単価62,000円×2個=124,000円（税別）で購入2個ご購入を優先させていただきたいと思いますが、1個でのご購入希望の場合はご相談ください。◾️製造地MADEINJAPAN日本製◾️サイズ 横約48cm×縦約70cm×高さ約38cm◾️発送梱包・発送たのメル便を予定しています。発送までの日数は4〜7日とさせていただきますが、販売時期により多少前後しますことご了承ください。主な張り地···布・ファブリック