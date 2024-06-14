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アウリス　グロッケン　クロマティック20音
商品番号 W82728631645
商品名

アウリス　グロッケン　クロマティック20音
ブランド名 アウリス
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウェーデン製2019年購入、ライブにて１度使用しました。練習時からマレットの持つところにはカバーを自作でつけていたので綺麗な状態です。真鍮のため経年変化の味わいでもある酸化があります（写真6）参考価格　59,400円サイズ：幅32cm奥行き21cm高さ5cm重さ1500gマレット：6本（木製、黒球、天然ゴム製各2本）台座：カエデ音板：真鍮ダイヤトニック音階12音に半音部分のクロマティック20音長く余韻が続く透明感のある音に癒されます。箱の傷みが少しあります（写真4.5）#AURIS#グロッケン#鉄琴種類···グロッケン
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