アウリス　グロッケン　クロマティック20音

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商品詳細
スウェーデン製2019年購入、ライブにて１度使用しました。練習時からマレットの持つところにはカバーを自作でつけていたので綺麗な状態です。真鍮のため経年変化の味わいでもある酸化があります（写真6）参考価格 59,400円サイズ：幅32cm奥行き21cm高さ5cm重さ1500gマレット：6本（木製、黒球、天然ゴム製各2本）台座：カエデ音板：真鍮ダイヤトニック音階12音に半音部分のクロマティック20音長く余韻が続く透明感のある音に癒されます。箱の傷みが少しあります（写真4.5）#AURIS#グロッケン#鉄琴種類···グロッケン
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