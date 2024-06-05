白山陶器　大　小　10個セット

白山陶器 大 小 10個セット貝の器波佐見焼値下げしました。うつわ大 5個うつわ小 5個計 10点セットサイズ大高さ 6cm直径 12cm重さ 210グラムサイズ小高さ 4.4cm直径 7.8cm重さ 105グラム値下げしました。商品の説明中古の品になります。20年前位〜の品になります。器のフチが、ひとつひとつ波うちのデザインがが違います。個性的なデザインだと思います。皿の厚みは、標準より少し厚めだと思います。数回使用の長い期間ガラス付きの食器棚に飾っていた品になります。光にかざして検品しましたが、目立つキズや汚れはありませんでした、小のうつわの1つの側面に数ミリのスレがありました、10枚目を参考にお願いします。全体的には綺麗だと思います。磁器製品になりますので微細なスレや焼きむらなどがある場合があります。中古の品になりますので、ご理解いただき購入をよろしくお願いします。バラ売りはしていません。お値下げはしていませんのでそのまま購入していただき大丈夫です。再利用の箱に入れての発送になりますのでご了承下さい。



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