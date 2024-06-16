ノリタケ　ティーポット\u0026シュガーポット、ケーキ皿

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ノリタケティーポット(どれくらい量が入るか分かりません)シュガーポットケーキ皿5枚ティーポットの注ぎ口と縁の金彩が少し剥がれております。お皿も剥がれている物もあります。シュガーポットの剥がれなしバラ売り考えておりませんのでご了承下さいませ。自宅保管ですのでご理解頂けた方のみご検討よろしくお願い致します。