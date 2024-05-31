ベルギービンテージ ヴァル サン ランベール クリスタルガラス フルーツ皿

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ただ今食器売り切りセール中！ベルギービンテージヴァルサンランベールクリスタルガラスフルーツ皿です。valsaintlamberヴァルサンランベールは1826年から続く、クリスタルガラスの老舗ブランドです。製造1940年代アンティークに近いです。傷がわかりやすい様に、下に黒のマットを敷きましたが、普通のテーブルでは目立たないかと思います。表面は、ツルツルしておりますので、ガラス用研磨剤で磨いてもいいと思います。いずれにしろ長期自宅保管の中古になりますので、以上ご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。ベルギービンテージベルギー王室御用達お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ホワイト素材···ガラスクリスタルガラスドイツビンテージ#食器#ガラスプレート