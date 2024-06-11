切り株 フェアリー 妖精 プランタ- 鉢カバー プランタ-カバー ガーデン置物

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テイスト...アンティーク・クラシック、姫系・フェミニン・ロマンチック#舶来堂置物にて他シリーズも展開しております。SIZE：W20xD15xH24cm主材：樹脂生産国：中国製※アンティーク仕上げの強い商品となります。製品の特徴上、個体差が生じます。切り株とフェリー(妖精）の鉢カバーです。(水抜き穴あります）お庭だけでなくお部屋に置いても素敵です。#舶来堂インテリア雑貨#舶来堂インテリア小物#舶来堂ガーデン置物375-256