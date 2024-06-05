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ハウス　家　ミニハウス　ミニチュア　木製　手描き　オブジェ　置物　工芸品　C6
商品番号 P81332219532
商品名

ハウス　家　ミニハウス　ミニチュア　木製　手描き　オブジェ　置物　工芸品　C6
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木製手描きミニハウスのオブジェです。#gesundのハウス家　商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのミニチュア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ　ハウス　家　北欧　ミニハウス　ミニチュア　オブジェ　工芸品　デンマーク　スウェーデン　ノルウェー　モダニズム　柳宗理　香蘭社　有田焼　九谷焼　美術品　陶器　現代アート　ハンドメイド　海岸風　お洒落　イッタラ　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　036905203A2658
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