信楽焼／たぬき／骨董／希少／アンティーク／ヴィンテージ ...

信楽焼／たぬき／骨董／希少／アンティーク／ヴィンテージ年代物のたぬきです。サイズと合わせて写真でご確認下さい。【信楽焼狸について】「たぬき→他抜き→他を抜く」という語呂合わせから「他人より抜きん出る」という願いが込められており、商売繁盛、開運、出世、招福、金運向上のご利益がある縁起物とされています。また、たぬきは夫婦愛が強く、パートナーと一生添い遂げることから「夫婦円満」を意味します。☆他にも幅広く、色々と出品しております。 （同梱包でお値引きあり。）#ウォームウッド／色々出品中#骨董品#信楽焼#たぬき#レトロ#昭和#昭和レトロ#置物#陶器製#縁起物#骨董#昭和レトロ#ヴィンテージ種類...風水素材...陶器・磁器テイスト...和風高さ...20～29.9cm



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