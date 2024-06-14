

北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ iveyartistry.com



北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ iveyartistry.com



北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ iveyartistry.com



北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ iveyartistry.com



デンマーク/H+F社製/チーク/ネズミオブジェ



デンマーク/H+F社製/チーク/ネズミオブジェ



フィンランドのヴィンテージaarikkaアーリッカです。



ビバリー ラッセン 光るパズル 海の宝石 熱販売 www.acr-concept.com



北欧インテリアビンテージ雑貨/フィンランド製/aarikka/アーリッカ ...



北欧インテリアビンテージ雑貨/フィンランド製/aarikka/アーリッカ ...



フィンランド・aarikka/アーリッカの木製のおもちゃ/インテリア ...



北欧 デンマーク チークの猫のホルダーとネズミのピックのセット ...



デンマーク/H+F社製/チーク/ネズミオブジェ



デンマーク ヴィンテージ 木製 ねずみのキャンドルホルダー チーク材 ...



GUSTAVSBERG(グスタフスベリ)/Lisa Larson MENAGERI SPOKMUS(お化け ...

----------------------------------------------------★即購入OKです！★お手数ですがトラブル防止のため、ご購入前に一度プロフィール全文を必ずお読み頂き、ご納得頂いた上でご購入下さい。★他でも販売しているため、売り切れ次第、出品を取り止めることがございます。----------------------------------------------------【商品説明】aarikkaの珍しい古いおもちゃです。使い込まれた木目が美しく可愛いお品。耳としっぽはレザーでアクセントになっています。裏側に木のボールが4つはめ込まれて前後に動かすことができます。現状動きもスムーズです。なかなか見かけることがないお品かと思いますので、気になった方はぜひご検討下さい。古いものですので、傷、凹み、汚れ、劣化など、写真だけではお伝えしきれない部分もあるかと思います。アンティーク、ヴィンテージ品にご理解の上でご購入をお願いします。 【サイズ】縦10×横8×高さ6cmほど※多少の誤差はご了承ください。北欧フィンランドアンティークヴィンテージレトロシャビーブロカント古道具レザー木ウッドオブジェ置物おもちゃオモチャ