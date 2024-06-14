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北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ
商品番号 G42636804664
商品名

北欧 ヴィンテージ aarikka ねずみ オブジェ おもちゃ
ブランド名 アーリッカ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

----------------------------------------------------★即購入OKです！★お手数ですがトラブル防止のため、ご購入前に一度プロフィール全文を必ずお読み頂き、ご納得頂いた上でご購入下さい。★他でも販売しているため、売り切れ次第、出品を取り止めることがございます。----------------------------------------------------【商品説明】aarikkaの珍しい古いおもちゃです。使い込まれた木目が美しく可愛いお品。耳としっぽはレザーでアクセントになっています。裏側に木のボールが4つはめ込まれて前後に動かすことができます。現状動きもスムーズです。なかなか見かけることがないお品かと思いますので、気になった方はぜひご検討下さい。古いものですので、傷、凹み、汚れ、劣化など、写真だけではお伝えしきれない部分もあるかと思います。アンティーク、ヴィンテージ品にご理解の上でご購入をお願いします。　　　　　　　　　　【サイズ】縦10×横8×高さ6cmほど※多少の誤差はご了承ください。北欧フィンランドアンティークヴィンテージレトロシャビーブロカント古道具レザー木ウッドオブジェ置物おもちゃオモチャ
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