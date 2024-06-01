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892 ルミナスストーン 夜光 龍 台座 ラベンダー 131×108.7×91
商品番号 R67842219310
商品名

892 ルミナスストーン 夜光 龍 台座 ラベンダー 131×108.7×91
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます★必ず自己紹介をお読み下さいます様宜しくお願い申し上げます。※宅配便発送予定○　ルミナスストーン夜光龍台座ラベンダー131×108.7×91○本体サイズ(大体のサイズ)縦　131.0mm横108.7mm幅91.0mm※夜光※置物系これから沢山出品していきます❤(メルカリのルール上即決が最優先になってしまいます。ご了承下さい。)(お取置き＆専用は、コメント気が着き次第金額変更をさせて頂きます。間に合わなかった場合はご了承下さい。)同梱やその他質問はコメントよりお願い申し上げます。※同梱お値引きしております★※例えば龍亀2点目から各400円割引になります★フォロー割引\u0026リピーター様割引始めました♥️プロフィールをご確認下さい♥️#ルミナスストーン#夜光#龍#置物#台座
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◇希少ストーン入荷◇暗闇で神秘的に発光！◇ポジティブなパワー◇グラム70円◇蓄光石◇ルミナスストーン【夜光石】ブレスレット◇約10.5mm×19珠前後◇
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