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ファゴット スーパーボーカル ヤマハ EN1 銀メッキ
商品番号 D58643244349
商品名

ファゴット スーパーボーカル ヤマハ EN1 銀メッキ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヤマハ(YAMAHA)社のファゴット・スーパーボーカルEN1です。国内プロオーケストラ奏者の使用品を譲り受け購入したものです。洋白材に銀メッキのボーカルです。凹みや折れ曲がり・大きな傷など見当たりません。コルクの状態は良好ですので、すぐにお使いいただけるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/recycling512414.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring200196.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce723355.html
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