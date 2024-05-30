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テイスト...アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、シンプル・ベーシック、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリーカラー...ブラック主な張り地...人工皮革（合成皮革）機能...アームレスト付●ミッドセンチュリーテイストのフォルムが人気の一人掛けソファ●バイキャスト加工により艶のあるレザーの質感が高級感のある雰囲気を演出●木のぬくもりを感じる天然木フレーム●商品サイズ:本体:幅740×奥行780×高さ760(mm)●座面:幅590×奥行520×高さ390(mm)細かい傷などがある中古品になりますので許容できる方のみご購入検討をお願いします。神経質な方はお控えください.直接引き取りの場合は送料分を割引させていただきます。（兵庫県南東部です）