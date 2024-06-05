ソファ　レザー　ブラウン　2人がけ

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商品詳細
カラー···ブラウンソファになります。サイズは2人がけになります。何かありましたらお気軽にお聞きください。サイズは横120縦70幅60センチ程度となります。値引きは考えてません。また足4本は取り外して発送させていただきます。送料はおよそ1万円前後するかと思います。購入前にご連絡いただければ本州のみ1万円追加で込みで対応します。離島などは要相談でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/unusable224174.html
http://narcologia.ru/goods/composite623054.html
http://narcologia.ru/goods/slide961687.html
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