ソファ　レザー　ブラウン　2人がけ

カラー···ブラウンソファになります。サイズは2人がけになります。何かありましたらお気軽にお聞きください。サイズは横120縦70幅60センチ程度となります。値引きは考えてません。また足4本は取り外して発送させていただきます。送料はおよそ1万円前後するかと思います。購入前にご連絡いただければ本州のみ1万円追加で込みで対応します。離島などは要相談でお願いします。



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